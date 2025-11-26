ニューストップ > スポーツニュース > たった3勝も、年俸1億円で更改の田中将大 巨人OBが「高すぎる」と指… 田中将大 巨人（読売ジャイアンツ） プロ野球ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL たった3勝も、年俸1億円で更改の田中将大 巨人OBが「高すぎる」と指摘 2025年11月26日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 田中将大が契約更改交渉に臨み、年俸1億円でサインしたとゲンダイが報じた 今季、一軍では10試合に登板して3勝4敗、防御率5.00だった田中 巨人OBで元投手コーチの高橋善正氏は「年俸1億円は高すぎます」と指摘した 記事を読む おすすめ記事 工藤静香の「豪華すぎる朝食」にファン驚愕、木村拓哉との結婚で磨いた“料理の腕” 2025年11月25日 21時0分 たぬかな、結婚していた SNSで報告 生配信では入籍時期も説明 祝福殺到「おめでとう！」「幸あれ」 2025年11月25日 22時33分 赤坂の女性刺傷、逮捕の自衛官「家族のことは伏せて交際」と供述…知人「優しい父親」「子供と水遊び」 2025年11月22日 20時42分 SSAライブ客が病院のトイレに？患者家族が「勝手に使うな」と訴え 病院側はマナー厳守呼びかけ 2025年11月25日 18時25分 カズレーザー、二階堂ふみとの新婚生活は「楽しいですね！最高です。だって…」 2025年11月25日 10時43分