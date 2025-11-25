「エスコンフィールドユニフォーム2026」が発表された日本ハムは22日、来季に期間限定で着用する「エスコンフィールドユニフォーム2026」を発表した。球団は公式SNSに、万波中正外野手が感想を語る動画を公開。「過去イチです。僕的には」とお気に入りであることを明かした。今回のユニホームはブラックをベースに、鮮やかなグリーンがロゴやマーク、袖に使われた。球団は「エスコンフィールドの天然芝を表現したグリーン。朝