ËÜ³ÊÅª¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅßÉþ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤µ¤Ð¤ëÅßÉþ¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¥³¡¼¥Ç¤ËÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê»þµ¨¤Ç¤â¡¢Ç¯´Ö20Ãå¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤æ¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Î¤ä¤Þ¤³¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡Ë¤Ï¡¢´¨¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÅßÉþ¤Ï16Ãå¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÅßÉþ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁ´Éô¸«¤»¡ª¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¤Éþ¤ÇÃå¤Þ¤ï¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤ò3¤Ä¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅßÉþ16Ãå¡×¤ò¤¼¤ó¤Ö¸«