11·î14Æü¤Ëºå¿À¤ÎÅê¼ê¡¦ÅçËÜ¹ÀÌé¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÊá¼ê¡¦Éú¸«ÆÒ°Ò¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÀïÀþ¤¬µÞÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê°ø±ï¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤­¡ÖÁª¼ê¤Î¸ò´¹·à¡×¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û½÷À­¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¥×¥íÌîµå»Ïµå¼°¡×Ì¾¾ìÌÌ½¸ÁÐÊý¤Î»×ÏÇ¤¬°ìÃ×¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬FA°ÜÀÒ¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ÐÈÖ¤òµá¤á¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¤òÄ¾ÁÊ¤·