和食屋の名手、笠原将弘さん直伝の「カブのポトフみそ汁」をご紹介します。みその香りに仕上げの粒マスタードがアクセントに！和風だしにソーセージのコクが溶け込み、カブやキャベツ、ニンジンの甘みが広がります。ごはんにもパンにも合う秋のほっこり和食をぜひつくってみてください。ソーセージのうま味で、だしがワンランク上の味に！ソーセージから出るうま味と和風だしで、風味豊かに。【調理時間：15分】●カブのポトフみ