2025年も早いもので残り１ヶ月。昨年好評を博した、この特集の季節がやってきた。この１年でオープンした中から輝く店を選ぶ「最強の新店」が今年も華々しく開幕。デートレストラン部門を新設したり、著名人がナビゲーターを務めたり、昨年よりもより艶やかに。この１冊に、今年の東京レストランシーンのすべてを凝縮！月刊誌最新号は、年に一度の渾身の総まとめ号。お見逃しなく！すでに最高峰の風格があるフレンチに速水もこみち