スペシャルトークイベントに合わせて販売決定巨人は20日、東京ドームで23日に行われるスペシャルトークイベント「ジャイアンツ・ファンフェスタ “延長戦” 〜2002年優勝メンバー同窓会〜」の記念グッズを発売すると発表した。商品は、2002年シーズン優勝時のチャンピオン・エンブレムワッペンが付いた復刻レプリカユニホームやプレーヤーズフェイスタオル、デザイナーのAGUI KAZUNOBU（安居院一展）氏が手掛けたキービジュア