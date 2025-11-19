中日ドラゴンズにドラフト3位で指名された、徳島インディゴソックスの篠粼 国忠投手が11月19日、球団と仮契約を結びました。入団交渉に臨んだのは、徳島インディゴソックスの篠粼 国忠投手20歳です。徳島市のホテルで、中日ドラゴンズの堀中寛樹スカウト部長ら3人とともに交渉を行いました。その結果、いずれも推定で契約金5000万円、年俸1000万円で仮契約を結びました。（中日ドラフト3位・篠粼国忠 投手）「も