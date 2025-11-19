2025年11月18日(火)の20時頃から数時間にわたってXやChatGPTなど数多くのネットサービスにアクセスできない状況が発生しました。これらのウェブサイトにアクセスできないのはCloudflareのコンテンツ配信ネットワーク(CDN)に障害が発生したことが原因だったのですが、2025年11月19日にCloudflareが障害が発生した原因を報告するブログ記事を公開しました。Cloudflare outage on November 18, 2025https://blog.cloudflare.com/18-no