クリスマスまで約1か月。小松島市では、クリスマスの飾りつけとして人気があるポインセチアの出荷が始まりました。小松島市の園芸農家では、およそ20種類のポインセチアを温室で育てています。ポインセチアは10月下旬から色が変わりはじめ、11月に入ってから出荷作業が始まりました。一見、花びらのように見える鮮やかに色づいた部分は、「苞」と呼ばれる葉が変化したものです。深みのある赤色が人気の「フェラーラ」や、鮮