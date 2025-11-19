【北京共同】中国の傅聡国連大使は、国連総会で安全保障理事会改革を審議した際、台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁を理由に「日本は安保理常任理事国入りを求める資格は全くない」と述べた。中国メディアが19日伝えた。