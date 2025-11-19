得票同数となり、くじ引きで新人が初当選した茨城県の神栖市長選で、市選挙管理委員会は１７日、全ての票の再点検を２６日午前９時半から同市民体育館で行うと決めた。再点検の過程は一般公開するという。市長選を巡っては、新人の木内敏之氏（６４）と現職の石田進氏（６７）の票数が１万６７２４票で並び、くじ引きの末に木内氏が当選。石田氏の陣営は１０日付で、票の再点検を求めて異議を申し立てていた。