レイズがウィットリーを自由契約にしたと発表レイズ球団は18日（日本時間19日）、フォレスト・ウィットリー投手を自由契約にしたと発表した。ウィットリーは2016年ドラフト1巡目指名（全体17位）の逸材。球団によると、日本球界移籍を目指すためのリリースとしている。201センチの長身から投げ下ろす力強い速球が魅力のウィットリーは、2016年にアストロズに入団。MLB公式サイトが発表しているトッププロスペクトランキングで