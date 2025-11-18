シーズン途中にド軍に加入したコールが明かした思いドジャースから届いたオファーは思いがけないものだった。16日（日本時間17日）、ドジャース専門メディア「The Dodgers Bleed Los Podcast Network」が公開した動画にアレックス・コール外野手が出演。シーズン途中にドジャース加入が決まった際の心境を赤裸々に語った。コールは7月31日（同8月1日）にナショナルズからドジャースに加入。球団からトレードを告げられた際は「