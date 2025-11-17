フランス料理と聞くと、手の込んだ高級料理を想像する人が多いのではないでしょうか。しかし、「実際にフランス人が毎日食べているのは、手早くできるシンプル料理です」と話すのは、フランス文化研究者でフランス人の夫と暮らすペレ信子さん。仕事のあとに帰宅してからでもサッとつくることができ、寒い冬に体が温まるフランス定番のレシピを3つ、日本で手に入る食材でご紹介してくれました。1：白菜が大量にあったらつくりたい「