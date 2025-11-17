FMラジオ局に生まれ変わるための実証実験として、12月からAM放送休止の取り組みを始めるのを前に、四国放送は11月17日、県内の目が不自由な人たちの団体にワイドFM対応のラジオを贈りました。徳島市の県立障がい者交流プラザで行われた贈呈式では、四国放送ラジオをこれからFM放送で楽しんでもらおうと、四国放送の富永大介常務が、県視覚障害者連合会の笠井章夫会長にワイドFM対応ラジオ50台を贈りました。（四国放送・富永大介