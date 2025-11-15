新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、箱根駅伝の前哨戦として注目を集める陸上10,000mの大学対抗戦『コラントッテ presents MARCH対抗戦2025』（以下、MARCH対抗戦2025/ 11月22日（土）開催）において、アイドルグループ 「僕が見たかった青空」が応援スペシャルサポーターに就任したことを発表した。「僕が見たかった青空（通称：僕青）」は、乃木坂46の公式ライバルとして2023年に誕生し、青春のきらめきと努力をテーマに