大分県国東市に全長11メートルの巨大なアヒル「ラバーダック」が登場しました。巨大なアート作品が大分県国東市にお目見えした目的は？ 【写真を見る】巨大アヒル「ラバーダック」九州初上陸国東半島芸術文化祭の目玉展示大分 （高橋宏明記者）「国東市の山あいの池に登場したのが、巨大な黄色のアヒルです。プカプカと浮いていて、近くで見ると迫力を感じます」 国東市国東町の迫池に設置された「