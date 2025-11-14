ジャッジが2年連続3度目の受賞「毎日が夢みたいだ」ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会（BBWAA）が選ぶア・リーグ最優秀選手（MVP）に選出された。2年連続3度目の受賞。「毎日が夢みたいだ。神様が素晴らしい環境においてくれたし、自分を支えてくれた多くの人たちのおかげで今の自分がある」と喜びを語った。ジャッジは152試合出場して53本塁打、114打点、OPS1.144を記録。60本塁