いまや世界的に評価を高めている、シェフでありパティシエの庄司夏子。「もうトロフィーはいらない」と言い切る彼女が目指すのは、料理界に横たわる課題への挑戦、そして“革命”だ。「WIRED Innovation Award 2025」受賞者インタビュー。