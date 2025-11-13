県内で増加する児童虐待を防止しようと、11月13日に阿南市のショッピングモールで地元の中学生と警察らが啓発活動を行いました。「児童虐待防止のキャンペーンをしています」県警では、11月を「児童虐待防止推進月間」としていて、阿南警察署では毎年この時期に合わせて啓発活動を行っています。買い物客が多い時間帯に合わせて行われた13日のキャンペーンには、羽ノ浦中学校の生徒と阿南警察署の署員、それに地