日本代表は１２日、千葉市内で１４日のガーナ戦（豊田ス）に向けて、大部分を非公開として練習した。初招集のＦＷ北野颯太（２１）＝ザルツブルク＝は１８日のボリビア戦を含む１１月の２連戦でのＡ代表デビューが濃厚。約７か月後に迫る北中米Ｗ杯本大会での滑り込み選出へアピールを誓った。同じＣ大阪出身のアタッカー、ＭＦ南野拓実（３０）、香川真司（３６）らはデビュー直近のＷ杯代表でメンバー入りできなかった例がある