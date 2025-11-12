よみうりランド遊園地内にオープンするポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』の開業日が2026年2月5日に決定し、アトラクションやショーなどの詳細が発表されました。■2つのエリアで構成『ポケパーク カントー』は森のエリア『ポケモンフォレスト』と、グッズ購入などを楽しめる『カヤツリタウン』の2つのエリアで構成され、600匹を超えるポケモンが暮らす森と街をめぐる冒険を楽しむことができます。■さまざまな表情