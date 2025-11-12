2020年ドラフト1位で桐蔭横浜大から入団2025年度の合同トライアウト「エイブル トライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われた。西武を戦力外となった渡部健人内野手が第1打席で本塁打を放った。渡部は第1打席で今季は日本ハムでプレーした石川直也投手と対戦。2球で追い込まれたが、5球目を捉えると、打球は左翼席上部の壁にぶち当たった。球場はどよめきに包まれた。少し泳ぎのスイングとなった