今江敏晃氏は2024年に楽天監督就任、2年契約も1年で解任となった2019年限りで現役を引退した今江敏晃氏は、2024年から40歳の若さで楽天の1軍監督に就任した。下馬評が低かった中で球団創設20年目で初の交流戦優勝を飾ったが、シーズンでは3年連続Bクラスとなる4位。2年契約ながら1年での解任となり、それをニュースで知るという“幕引き”となった。2軍コーチを3年半務め、2023年途中に1軍打撃コーチに配置転換された。最終戦