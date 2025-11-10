一度手放したけれど「暮らしにやっぱり必要」だと思ったものはありませんか？ここでは、ミニマリスト歴10年の本多めぐさん（50代）が、手放したけれど買い直したものを3つご紹介します。1：バスマットとトイレマット数年かけていろいろなものを一度手放しました。ですが、しばらく過ごしてみて不便さを感じ、再度買ったものもあります。そのひとつがマットです。【写真】やっぱり必要だったトイレマットミニマリストのなかには、