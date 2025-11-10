秋の全国火災予防運動初日の11月9日、吉野川市で「消防フェスティバル」が開かれました。これは、火災が発生しやすい時期を迎えて、市民の火災予防への意識を高め、消防業務への理解を深めてもらおうと、全国で実施される秋の火災予防運動に合わせて行われました。会場の徳島中央広域連合消防本部・東消防署では、吉野川市と阿波市の小学生が描いた防火ポスターの展示のほか、消火や煙の体験など、消防に関する体験ができる