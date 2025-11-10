今夏“全国2冠”の「東海中央ボーイズ」が貫く積極的な打撃まだパワーが足りない中学生には、体に見合った打撃スタイルが必要になる。今夏のボーイズ全国大会と「3rdエイジェックカップ」を制して“全国2冠”を達成した愛知の中学硬式野球チーム「東海中央ボーイズ」は、1番から9番までの全選手が、バットを指2本分以上短く持って打席に立つ。創部13年目で全国屈指の強豪に育て上げた竹脇賢二監督が狙いや効果、打撃指導で気を配