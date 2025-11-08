フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１８８・６６点、合計２８７・２４点をマークし、日本男子初の３連覇を飾った。佐藤駿（エームサービス・明大）との争いを制した。鍵山は冒頭の４回転サルコーを着氷、続く４回転トウループは転倒したが、その後