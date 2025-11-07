米メディアが報じるドジャースがマックス・マンシー内野手、アレックス・ベシア投手の球団オプションを行使したと、6日（日本時間7日）に複数の米メディアが報じた。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者は、「関係者によると、ドジャースはマックス・マンシーに付随している2026年の球団オプション権1000万ドル（約15億3000万円）を行使する。驚きはない」と伝えた。