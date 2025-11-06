１日に全国高校サッカー選手権大会大阪予選を優勝した大阪市の興国で、サッカー部の部員数人が飲酒行為で停学とクラブ活動の無期限停止処分になったことが、６日までに分かった。大阪予選決勝では履正社とＰＫ戦までもつれた激闘を制し、６年ぶり２度目となる選手権出場を決めていた。翌２日、大阪府内の飲食店にて複数部員が飲酒を行ったという。夜間に酔った姿を目撃されるなど情報提供があり発覚し、聞き取り調査を行ったと