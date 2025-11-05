ブルックス ブラザーズ ジャパンは、2025年11月5日（水）午前10時よりPEANUTSとのコラボコレクションFall ＆ Winter 2025を全国のブルックス ブラザーズ店舗（アウトレット店を除く）とオンラインストアにて発売開始した。＞＞＞ブルックス ブラザーズ×PEANUTSコレクションをチェック！（写真30点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬