【PEANUTS】ブルックス ブラザーズの伝統に遊び心を融合したコレクション！
ブルックス ブラザーズ ジャパンは、2025年11月5日（水）午前10時よりPEANUTSとのコラボコレクションFall ＆ Winter 2025を全国のブルックス ブラザーズ店舗（アウトレット店を除く）とオンラインストアにて発売開始した。
＞＞＞ブルックス ブラザーズ×PEANUTSコレクションをチェック！（写真30点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
このたびのブルックス ブラザーズの伝統にPEANUTSの遊び心を融合させた特別なコレクションは、ブランドを象徴するボタンダウンシャツやブレザーといったアイコニックなアイテムに、アイテムによって変わる5種類のスヌーピーやウッドストックといったキャラクターのデザインをプラス。クラシックなアメリカントラッドをベースにしながら、大人が楽しめるユーモアを効かせたラインナップが揃った。
本コレクションでは、紺ブレやレタードセーターなどアメトラルックに身を包んだスヌーピーやボウタイでおめかしをしたウッドストックが登場、ハリスツイードの生地を使用した本格的なヘリンボーンツイードジャケットをはじめ、スウェットやカウチンニット、チノパン、そしてスターリングシルバーのピンバッジまで幅広く展開する。
さらに、ウィメンズでは90年代のアメリカ製シャツを再解釈したストライプシャツや、カレッジトラッドを思わせるレタードカーディガン、カシミアのスカーフなど、多彩なアイテムが登場する。日常に取り入れやすいベーシックなアイテムに、ブルックス ブラザーズらしいツイストを効かせたディテールが光ったアイテムだ。
世代や性別を超えて楽しめる今回のコラボレーションは、クラシックを大切にしながら新しい解釈を加えるブルックス ブラザーズの姿勢を体現したもの。普遍的なスタイルにユーモラスなアクセントを添え、着る人それぞれの個性を引き立ててくれる。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
