NPBが公示日本野球機構（NPB）は4日、西武のJD・デービス内野手の自由契約を公示した。今季は7月に加入し36試合に出場、打率.204、3本塁打9打点だった。デービスは2019年にメッツで22本塁打をマークするなど、MLB通算72本塁打を記録。今季は開幕前にエンゼルスとマイナー契約を結び、4月にメジャー昇格。しかし、わずか5試合の出場で解雇されていた。7月に西武と契約を結んでいた。6試合に出場して、打率.204、3本塁打9打点