人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。＜2025年11月の予言＞過去に起こった問題が再燃しそう。12星座別に、今月の運勢をアドバイス！●おひつじ座（3／21〜4／19）探究心が高まり行動範囲が広がるとき。主導権を握りつつも対等な関係を築くことが大切。予定が狂っても柔軟に受け止めれば万事うまくいくはず。＜lucky＞4日、オーガニックワイン、地下の店●おうし座（4／20〜5／20）感情が揺れや