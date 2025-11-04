人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。

＜2025年11月の予言＞

過去に起こった問題が再燃しそう。

12星座別に、今月の運勢をアドバイス！

●おひつじ座（3／21〜4／19）

探究心が高まり行動範囲が広がるとき。主導権を握りつつも対等な関係を築くことが大切。予定が狂っても柔軟に受け止めれば万事うまくいくはず。

＜lucky＞

4日、オーガニックワイン、地下の店

●おうし座（4／20〜5／20）

感情が揺れやすい月。変化を恐れず受け入れることで新しい価値観が芽生えます。「わかり合えない！」と憤る前に、相手の言葉に耳を傾けてみて。

＜lucky＞

5日、ローズの香り、ビュッフェ

●ふたご座（5／21〜6／21）

忙しくなればなるほど集中力と観察眼がさえる月。改善すべき点が見つかったら、先延ばしせずすぐに動くことで、イヤなことから解放されそう。

＜lucky＞

10日、白湯、タイマー

●かに座（6／22〜7／22）

注目度が増して評価されやすい月。あなたらしさを全面に出すほどいいリアクションがあり、心が満たされそう。あなたも他人をほめるほど運気アップ。

＜lucky＞

12日、卵、アミューズメントパーク

●しし座（7／23〜8／22）

協調性が必要な時季。新しい挑戦より現状を支え、和を大切にしたい。孤独を感じたら思いきって心の内をだれかに打ち明けてみて！ わかってもらえるはず。

＜lucky＞

8日、せいろ、乾物

●おとめ座（8／23〜9／22）

資格取得や新しい分野の学びに挑むと、精神年齢が若返りそう。自分とはスペックの異なる相手との交流がいい刺激になって、新たな目標が生まれます。

＜lucky＞

30日、ネイル、シール、コーン

●てんびん座（9／23〜10／23）

内面を整える時季。自分の強みを再確認し、社会に還元する道を考えてみて。自分の得よりもみんなの利益を考える精神が吉。臨時収入があることも。

＜lucky＞

7日、かたまり肉、はちみつ

●さそり座（10／24〜11／22）

多忙ながらも充実した1か月。新しい挑戦をすると才能が開花します。判断に迷うことがあったら、人の意見を聞くよりも、自分の心の声に従うのが吉。

＜lucky＞

20日、コショウ、頭皮ケアグッズ

●いて座（11／23〜12／21）

これまで信じてきた価値観が揺らぎ、新しい自分に出会う時季。迷いは成長の証し。いろいろなタイプの人と知り合うことで次の扉が開きそう。

＜lucky＞

22日、入浴剤、レタス

●やぎ座（12／22〜1／19）

感受性が高まり心が揺れやすいとき。創造力は高まっているので、趣味に没頭する時間を設けて。できたものはSNSで公開したり、販売したりすると吉。

＜lucky＞

23日、オンラインゲーム、スーパーフード

●みずがめ座（1／20〜2／18）

努力が認められ評価が得やすい月。責任ある役割をまかされたら、成長するいい機会と受け止めて。家電の買い替えにいい時季なので、思いきって奮発を。

＜lucky＞

8日、老舗の品、和食

●うお座（2／19〜3／20）

心に余裕が生まれ、長期的な未来の計画を立てやすいタイミング。ひとりの時間を設けて、なりたいイメージを思い描いてみて。海外の料理にツキあり。

＜lucky＞

28日、未知の調味料、ボーダー柄