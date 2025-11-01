忙しい毎日の中で、いつも手の込んだ食事をつくるのは大変ですよね。いつもの食事に、ちょっとしたひと工夫を加えるだけでも、食事に秋の訪れを感じることができます。今回は、「賛否両論」店主の笠原将弘さんに、豆苗とシイタケのみそ汁のつくり方を教えてもらいました。簡単なアレンジで、秋の味わいを楽しめるレシピは必見です。秋の彩りを添えたみそ汁で心と体が満たされる仕上げにゴマをプラスするだけでコクと香りがアップ。