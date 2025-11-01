ワールドシリーズ第6戦米大リーグ・ドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨んだ。敵地ロジャーズ・センターの客席にはハリウッド女優の姿があり、大物スターの現地観戦に反響が広がっている。目を輝かせながら試合を見つめていたのは、カナダ出身の女優アニー・マーフィーだった。ハリウッド作品に多数出演。ブルージェイズのキャップをかぶり、贔屓にする球団の勝利を願っ