ワールドシリーズ第6戦

米大リーグ・ドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨んだ。敵地ロジャーズ・センターの客席にはハリウッド女優の姿があり、大物スターの現地観戦に反響が広がっている。

目を輝かせながら試合を見つめていたのは、カナダ出身の女優アニー・マーフィーだった。ハリウッド作品に多数出演。ブルージェイズのキャップをかぶり、贔屓にする球団の勝利を願っているようだった。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の野球専門Xが「OMG デイビッド！」と文面に記し、実際の映像を公開。X上には米ファンからの反響が続々と上がった。

「彼女の名前がデイビッドなの？」

「わお、スゴイ」

「ああ、誰だか思い出そうとしてたんだけど、やっと思い出した！」

「彼女は最高だ!!!」

「彼女が7回の途中でパフォーマンスするって誰か言ってくれ」

今回のワールドシリーズにはこれまで、俳優のブラッド・ピット、レオナルド・ディカプリオ、米ロックバンド「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」のベーシスト、フリーら、豪華な顔ぶれが観戦に訪れている。



（THE ANSWER編集部）