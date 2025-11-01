『週刊少年ジャンプ』歴代人気マンガの心に残る名シーンやキャラクターを、ユーザーがさまざまなアイテムにデザインして ”自分だけ” のグッズを作れる新サービス「ジャンプLAB」が、10月30日（木）にスタートした。＞＞＞ジャンプLABアイテム例などをチェック！（写真5点）「ジャンプLAB」（ジャンプラボ）は、集英社がフォッグとタッグを組み、10月30日（木）にスタートした新サービス。『週刊少年ジャンプ』の歴代人気作品から