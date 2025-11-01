新サービス「ジャンプLAB」／自分だけの『週刊少年ジャンプ』作品グッズが作れる！
『週刊少年ジャンプ』歴代人気マンガの心に残る名シーンやキャラクターを、ユーザーがさまざまなアイテムにデザインして ”自分だけ” のグッズを作れる新サービス「ジャンプLAB」が、10月30日（木）にスタートした。
＞＞＞ジャンプLABアイテム例などをチェック！（写真5点）
「ジャンプLAB」（ジャンプラボ）は、集英社がフォッグとタッグを組み、10月30日（木）にスタートした新サービス。
『週刊少年ジャンプ』の歴代人気作品から好きなコマやキャラクターをユーザーが選び、Tシャツ・トートバッグ・マグカップなどさまざまなアイテムに自由にデザインし購入できる、オンラインサービスとなっている。
コマやキャラクターの配置場所やサイズのカスタマイズなど自由度が高く、 ”推し” や ”伝説のシーン” をいつでもそばに感じられるオリジナルグッズを自分のセンスで作ることができる。
新サービスの開始にともない、まずは歴代の人気作品10タイトルが登場。
＜商品化可能作品＞※連載開始年順
・『ど根性ガエル』／吉沢やすみ
・『魁‼男塾』／宮下あきら
・『ろくでなしBLUES』／森田まさのり
・『CYBORGじいちゃんG』／小畑健
・『モンモンモン』／つの丸
・『究極！！変態仮面』／あんど慶周
・『BOY』／梅澤春人
・『セクシーコマンドー外伝 すごいよ！！ マサルさん』／うすた京介
・『明稜帝 梧桐勢十郎』／かずはじめ
・『いぬまるだしっ』／大石浩二
サービス開始時商品化可能アイテムは、
・スタンダードTシャツ
・ヘビーウエイトTシャツ
・デイリーサコッシュ
・ランチトートバッグ
・トートバッグ
・ビッグトートバッグ
・ニュースペーパーバッグ
・コレクターマグ
・ハンドタオル
今後は新たな『週刊少年ジャンプ』作品やアイテムの追加など、より楽しめるサービスの拡充を予定とのこと。サービスサイト、公式SNSなどで随時新情報がお知らせされるので、今後の情報もお見逃しなく！
＞＞＞ジャンプLABアイテム例などをチェック！（写真5点）
「ジャンプLAB」（ジャンプラボ）は、集英社がフォッグとタッグを組み、10月30日（木）にスタートした新サービス。
『週刊少年ジャンプ』の歴代人気作品から好きなコマやキャラクターをユーザーが選び、Tシャツ・トートバッグ・マグカップなどさまざまなアイテムに自由にデザインし購入できる、オンラインサービスとなっている。
新サービスの開始にともない、まずは歴代の人気作品10タイトルが登場。
＜商品化可能作品＞※連載開始年順
・『ど根性ガエル』／吉沢やすみ
・『魁‼男塾』／宮下あきら
・『ろくでなしBLUES』／森田まさのり
・『CYBORGじいちゃんG』／小畑健
・『モンモンモン』／つの丸
・『究極！！変態仮面』／あんど慶周
・『BOY』／梅澤春人
・『セクシーコマンドー外伝 すごいよ！！ マサルさん』／うすた京介
・『明稜帝 梧桐勢十郎』／かずはじめ
・『いぬまるだしっ』／大石浩二
サービス開始時商品化可能アイテムは、
・スタンダードTシャツ
・ヘビーウエイトTシャツ
・デイリーサコッシュ
・ランチトートバッグ
・トートバッグ
・ビッグトートバッグ
・ニュースペーパーバッグ
・コレクターマグ
・ハンドタオル
今後は新たな『週刊少年ジャンプ』作品やアイテムの追加など、より楽しめるサービスの拡充を予定とのこと。サービスサイト、公式SNSなどで随時新情報がお知らせされるので、今後の情報もお見逃しなく！