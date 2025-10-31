暮らしを豊かにする食アイテムがそろう「無印良品」。ただいま開催中の「無印良品週間」は、気になっていた“あの味”をおトクに試すチャンスです。今回は、数々の無印フードをレビューしてきた成城スパ夫さんに、“買ってよかった”3つの絶品フードを教えてもらいました。“百貨店レベル”の季節限定クッキーまずおすすめしたいのが、「世界のお菓子ブールドネージュ」。【写真】具がたっぷりのライスバーガー「ブールドネージ