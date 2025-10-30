元恋人たちの恋愛ドキュメント『ラブ トランジット』シーズン3が10月16日からAmazonPrimeで配信開始され、変わらずの人気で話題になっています。AmazonPrimeでは、他に『バチェラー』『バチェロレッテ』シリーズ、ABEMAでは『今日、好きになりました。』、Netflixでは『あいの里』……など、恋愛リアリティ番組が隆盛を極めている配信業界。地上波でも、『マツコの知らない世界』（TBS系）や『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ