日本マクドナルドは11月5日、「三角チョコパイ ティラミス」(190円〜)を全国のマクドナルド店舗で発売する。「三角チョコパイ ティラミス」(190円〜)○「ティラミス」が5年ぶり復活三角チョコパイは、2007年の初登場以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして親しまれてきた。何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、とろ〜りとしたクリームの絶妙なハーモニーが特長で、毎年異なるフレーバーを展開しながら、幅広い