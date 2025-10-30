北朝鮮メディアは30日、高市首相の就任について初めて報じ、「保守色が強い政治家で政界の右傾化が進む」として警戒感を示しました。30日付の朝鮮労働党の機関紙「労働新聞」は、日本の新たな首相に高市氏が就任したと報じました。北朝鮮メディアが高市首相の就任を報じるのは初めてです。高市首相について記事では、「右翼保守層を代弁する人物」だと指摘した上で、「第二次世界大戦での日本の犯罪行為を美化し、軍国主義の象徴で