3回の第2打席に続く一発【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場し、7回の第4打席でこの日2本目の本塁打を放った。LAメディアは「球界で最高の選手」と最敬礼している。役者が違った。1-0の3回1死で迎えた第2打席、マックス・シャーザー投手から右翼席へ一発を