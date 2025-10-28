高市首相は、来日したアメリカのトランプ大統領と迎賓館の前で笑顔で握手を交わしました。トランプ大統領は自衛隊による栄誉礼を受け、まもなく日米首脳会談が始まります。対面では初めてとなる高市総理とトランプ氏の会談は、きょう午前開かれ、安全保障や経済、地域情勢などが議論となる見通しです。トランプ氏が、きのう午後到着したことを受け、高市総理はSNSに「ようこそ日本へ！」「偉大な日米同盟を、一緒に一層強化してい