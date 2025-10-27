美波町の、日和佐うみがめ博物館カレッタは施設の老朽化に伴い、2025年7月にリニューアルオープンしました。そのカレッタでただ一人の飼育員として、奮闘する女性にカメラが密着しました。 ■カレッタ唯一の飼育員 （日和佐うみがめ博物館カレッタ・長楽美保 飼育員）「脇が好きなんですよ」 日和佐うみがめ博物館カレッタで働く、徳島市出身の長楽美保さん、44歳。ウミガメやリクガメなど20種類、約50匹を飼育