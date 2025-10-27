和食の達人である笠原将弘さんに、旬の素材を使った簡単でおいしい副菜を教えてもらいました。今回は「エノキとニンジンのゴマ炒め」。香ばしいゴマの風味とエノキの歯ごたえが楽しめる一品で、ごはんがすすむ味わいに仕上がります。手軽につくれてつくりおきにもぴったりですよ。口いっぱいに広がる、ゴマの香りがたまらない一品香ばしい甘辛味があとを引くお助け常備菜。【調理時間：10分】●エノキとニンジンのゴマ炒め【材料（