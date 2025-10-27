アニメ『アンデッドアンラック』TVスペシャル ”ウィンター編”が、2025年12月25日（木）にMBS・TBS系にて放送決定。新キャラクター＆新キャストが公開された。＞＞＞新キャラクター＆キャストをチェック！（写真5点）『週刊少年ジャンプ』で連載され、「次にくるマンガ大賞2020」コミックス部門にて第1位を受賞した話題作『アンデッドアンラック』（原作：戸塚慶文）。2023年10月から2024年3月までTVアニメシリーズが放送され、壮